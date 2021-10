De Luca: "Campania ad un passo dall'uscita dalla pandemia. Tamponi gratis ai No Vax? Le fisime si pagano"

"Confermo che abbiamo in Campania l'80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati". Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì: "Siamo ad un passo dal superamento dell'epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto". E ancora: "Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali".

La campagna vaccinale

Per De Luca “il nostro primo obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: non chiudere più le scuole e non chiudere più le attività economiche nella nostra regione. Ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della Campania e prosegue l'attività in presenza". Poi la stoccata ai No Vax: "Dicono che c’è un problema di libertà: non si fa il Green pass perchè si vuole essere liberi. La libertà di diffondere il virus non è concessa". "Questa non è libertà - sottolinea - si chiama irresponsabilità. Confondono per libertà l'arbitrio di andare su luoghi di lavoro e trasmettere il virus". "Ogni 48 ore ti fai il tampone e te lo paghi. Dicono deve pagarlo lo Stato? E perché dovrebbe se ti offre la possibilità di vaccinarti gratuitamente?". "Perché non vuoi vaccinarti, bene, le tue fisime i tuoi sfizi te li paghi. Se abbiamo milioni di persone che non si sono vaccinate è impossibile ogni 48 ore fare i tamponi a tutti. E poi perché gratuità del tampone? E quell'85% di cittadini che hanno fatto le persone responsabili e si sono fatti i tamponi a proprie spese che cosa vorrebbero dire? Non vi è nessuna motivazione di carattere libertario o egualitario, per dire mi paghi tu i tamponi e io faccio il mio comodo".

I posti di lavoro

Nel corso del suo intervento De Luca ha elencato i nuovi posti di lavoro creati dalla Regione Campania: "Pubblichiamo le graduatorie finali di un concorso per 530 nuovi occupati presso i Centri per l'impiego della nostra Regione". "530 ragazzi e ragazze vanno a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato – ha proseguito il governatore -. Siamo riusciti, nonostante il Covid, a completare un concorso a cui hanno partecipato 70 mila persone. In corso di definizione un altro concorso per 110 informatici mentre si stanno firmando in questo momento i contratti anche del concorso della Regione. Abbiamo assunto all'Eav 600 dipendenti e a questi si aggiungeranno altri 400: stiamo parlando complessivamente di oltre 3000 posti di lavoro a tempi indeterminato. Nel nostro Paese c’è chi parla di lavoro e chi lo da' a migliaia di ragazzi e ragazzi. Non possiamo che essere estremamente soddisfatti" ha concluso De Luca.

L'assalto alla Cgil

Il governatore ha commentato anche quanto accaduto sabato scorso a Roma: "Nell'assalto alla Cgil abbiamo visto squadristi e delinquenti. Cosa dovrebbe fare uno Stato democratico con autentiche bestie come queste? Bastonate ai poliziotti, aggressioni animalesche, automezzi della Polizia sballottati. Di fronte a quest'altro aspetto del problema che cosa decidiamo di fare? Io sono per il pugno di ferro. Queste cose non c'entrano nulla con il dibattito sulla vaccinazione. Queste cose hanno a che vedere con la delinquenza. A questi atti di violenza si risponde con la repressione, la più dura possibile. Nessuno ha il diritto di mettere in campo comportamenti violenti o ricattatori. Chi vuole manifestare ha il diritto di farlo sempre, ma con forme compatibili con la sicurezza dei cittadini. Il tempo dei cortei violenti deve finire. O queste decisioni le prende lo Stato democratico, o prima o poi le prenderanno forze non democratiche e autoritarie. Spero che quanto accaduto in questi giorni consenta a tutti di riflettere".