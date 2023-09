Sanità, De Luca annuncia: "Nell'arco di 3-5 anni miriamo a produrre un vaccino contro il Cancro"

"La Regione Campania, unica in Italia, ha investito 140 milioni di euro nella ricerca contro il cancro: l’obiettivo è arrivare a produrre nell’arco di tre, cinque anni un vaccino. Abbiamo messo al lavoro le Università, i Centri di ricerca, i laboratori privati, le aziende private che producono farmaci”. E' quanto ha detto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un’iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione del midollo.

L'annuncio di De Luca sulla prevenzione

“Faremo progetti mirati e impegneremo medici, infermieri professionali in orario extra lavorativo, cercheremo di andare nei quartieri dove abbiamo percentuali minori di screening soprattutto per il tumore al seno, al collo dell’utero e al colon. Dobbiamo fare uno sforzo straordinario. Con gli screening abbiamo avuto una battuta d’arresto a causa del covid, ma c’è anche un’insensibilità che deve essere rimossa. Dobbiamo spiegare a tutte le donne che individuare un problema al seno, ad esempio, significa salvarsi la vita, non sono consentite distrazioni e dunque bisogna rivolgersi alle Asl ed effettuare i controlli necessari”.