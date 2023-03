8 Marzo, l'annuncio di De Luca: "Vitto a tutte le mamme dei bimbi ricoverati in ospedale"

“In occasione dell’8 Marzo, la Regione Campania ha deciso di avviare le procedure per garantire il vitto a tutte le mamme che accompagnano i propri figli nei reparti degli ospedali”. Lo annuncia, su Facebook, il governatore Vincenzo De Luca che aggiunge: “Il progetto partirà in tempi brevi e sarà garantito per tutte le strutture sanitarie della Regione e per ogni tipo di ricovero”.