Covid, si attende il nuovo decreto: Green Pass senza scadenza e mascherine ancora obbligatorie

Nell’attesa riunione del Consiglio dei Ministri, in programma nel pomeriggio di lunedì, dovrebbero arrivare nuove regole per affrontare i prossimi mesi di emergenza sanitaria: la principale novità arriva dalla durata del Green Pass (per chi ha ricevuto tre dosi o per chi è guarito) che non avrà nessuna scadenza, anche perchè Ema ed Aifa non hanno autorizzato nessuna quarta dose.

L'obbligo delle mascherine

Si va, invece, verso la conferma dell’obbligo di mascherina all’aperto, anche per le zone bianche, con il Governo intenzionato a mantenere la linea su quanto deciso sul finire del mese di novembre. Qualche novità, invece, potrebbe arrivare per la riapertura delle discoteche, chiuse da tempo, per le quali si prospetta un ritorno alla normalità a partire dalla metà di febbraio. I provvedimenti verranno inseriti in un apposito Decreto Legge.