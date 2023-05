Decreto Lavoro, Vietri (FdI): “Il governo aiuta con i fatti lavoratori e famiglie”

“Con l’approvazione del Decreto Lavoro, da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni celebra la Festa dei Lavoratori adottando provvedimenti importanti sul lavoro e sul taglio delle tasse”. È quanto afferma in una nota la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera.

Il provvedimento

“Dal taglio del cuneo fiscale e contributivo che aumenterà di quattro punti arrivando fino a sette punti per chi guadagna fino a 25mila euro, al tetto per la detassazione dei fringe benefit dei lavoratori dipendenti con figli a carico che sale a tremila euro alla sostituzione del Reddito di Cittadinanza con l'Assegno di inclusione per le famiglie più fragili. Inoltre, tra le varie misure approvate, previsti nuovi incentivi per i datori di lavoro che assumono gli occupabili. Questi sono i fatti che, grazie al Governo Meloni, imprimeranno una svolta decisiva per alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro andando incontro alle esigenze di famiglie, lavoratori e imprese. E’ paradossale che dalla sinistra, anche di fronte a tali provvedimenti, arrivino solo polemiche pretestuose e incomprensibili” conclude Vietri.