Coldiretti in campo per il decreto Ristori

Anche Coldiretti scende in campo a sostegno degli utenti per le indennità da 1.000 euro previste dal decreto Ristori Quater. Gli uffici Coldireti, infatti, sono disponibili per dare informazioni in merito ai ristori previsti per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per i lavoratori dello sport oltre a tutta una serie di importanti provvedimenti per sostenere le categorie di lavoratori più in difficoltà.