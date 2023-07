Dimissioni di 4 costituzionalisti dalla Commissione Lep, De Luca a Calderoli: "Affidarsi subito all’Ufficio Parlamentare del Bilancio"

"Le dimissioni di quattro autorevoli costituzionalisti dalla Commissione Lep segnalano problemi e criticità reali, già previste e sottolineate da noi mesi fa". E' quanto osserva il Governatore della Regione Campania,Vincenzo De Luca che avanza la sua proposta al Ministro Calderoli.

Parla De Luca

"Credo che l’obiettivo di definire finalmente i livelli essenziali delle prestazioni sia essenziale nel percorso di superamento delle disparità dei servizi fra i nostri concittadini. - spiega De Luca- Ripropongo al ministro Calderoli l’ipotesi di affidare ad un organismo terzo, autorevole ed efficiente, come l’Ufficio Parlamentare del Bilancio, il compito di definire i Lep. Sarebbe, fra l’altro, una prima connessione con l’indispensabile funzione del Parlamento nazionale su questa materia. E sarebbe un modo serio per rispondere a uno dei rilievi fondamentali avanzato dai quattro autorevoli dimissionari; e sarebbe un modo efficace per non interrompere il lavoro sui Lep", ha concluso il presidente della Campania.