Elezioni politiche 2022, scaduto il termine per la presentazione dei simboli

Alle 16 di oggi è scaduto il termine per presentare i simboli elettorali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Sono in tutto 101 i contrassegni depositati al Viminale che sono stati presentati da 98 soggetti politici. Ben 26 contrassegni contengono il nome di (almeno) un leader. Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegni depositati e ne ammise 75.

Le altre scadenze

Entro lunedì prossimo le forze politiche dovranno compilare e consegnare le liste elettorali con l'elenco dei nomi che si presenteranno nei vari collegi uninominali o plurinominali (listini). Soltanto i partiti già presenti in Parlamento sono esenti dalla raccolta firme. Le liste, quindi, andranno depositate nelle varie Corti d'appello tra domenica 21 e lundì 22 agosto. E, dopo tutte le formalità di rito, inizierà ufficialmente la campagna elettorale.