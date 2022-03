Detrazioni alle famiglie numerose: approvato il disegno di legge in Campania

E' stato approvato, in consiglio regionale, il disegno di legge a sostegno delle famiglie numerose, con detrazioni per figli fiscalmente a carico. "La misura è stata licenziata la scorsa settimana dalla Commissione Bilancio che presiedo. - ha detto il consigliere regionale Franco Picarone- Da quest’anno ai soggetti con reddito imponibile non superiore ai 28 mila euro lordi e con almeno due figli a carico spetta una detrazione dell’importo Irpef pari a 30 euro per figlio, che diventano 40 euro anche nel caso di unico figlio se portatore di handicap. Un'attenzione importante della Regione verso le oltre 400mila famiglie campane più fragili che ne beneficeranno. La manovra è di oltre 24 milioni di euro. Per metà è destinata a tali detrazioni e per ulteriore parte al caro bolletta energetica su depuratori e consorzi di bonifica".

Parla Picarone

"Lo avevamo deciso in occasione dell’approvazione della legge di stabilità nel dicembre scorso, su indirizzo del presidente De Luca. - ricorda ancora Picarone- Il movimento 5 stelle ha lavorato fin da subito con la maggioranza, in aula consiliare e in commissione, sugli obiettivi di detrazione.

Da esponenti del centro destra si è registrato un comportamento contraddittorio, di critica alla manovra e voto favorevole in aula. La stessa legge prevede anche il differimento della scadenza per il versamento dei diritti e dei contributi annui dovuti dai concessionari del settore termale al 30 luglio, in considerazione delle perduranti difficoltà degli operatori economici dovute alla pandemia", ha concluso..