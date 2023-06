Tagli alla Scuola in Campania, la Regione divulga i dati del Ministero e conferma la mobilitazione

Diffonde la nota degli Uffici del Ministero sui dati relativi alle previsioni sugli organici della scuola 2023/2024, la Regione Campania che conferma quanto segnalato al mondo della Scuola nel corso della riunione tenuta la settimana scorsa, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca e dell'assessore regionale Lucia Fortini.

La nota

"A ulteriore e definitiva conferma, si trasmette l'allegato al Decreto Ministeriale 70/2023, relativo agli organici DS 2023/2024, firmato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara" (vedi in basso ndr), si legge sul comunicato di Palazzo Santa Lucia. In particolare, dunque, in Campania risultano 959 Istituzioni scolastiche, 26 sedi sottodimensionate, 941 Sedi normodimensionate (con parametri 500/300, per intenderci la vecchia legge di bilancio) e 865 Sedi normodimensionate (con i parametri vecchi 600/400 - ex art. 19 c. 5, DL 98/2011). "Dalla tabella appare evidente il taglio del numero di scuole (si poteva utilizzare il parametro 300/500, come fatto negli ultimi anni). Allo stato, non esiste alcun riferimento normativo o procedurale dell'Europa che, in relazione al Pnrr, preveda tagli del numero di scuole. - spiegano dalla Regione- Alla Campania spettano almeno 865 autonomie e non 839 come previsto, e anzi quasi concesso, dal Ministero. La Regione conferma dunque la massima attenzione e la mobilitazione annunciata, a difesa della scuola campana", si legge a conclusione della nota.