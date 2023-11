Dimensionamento scolastico, la Corte Costituzionale boccia il ricorso della Campania: le rassicurazioni dell'assessore Fortini

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso di alcune Regioni, fra cui la Campania, che avevano impugnato il decreto sul dimensionamento scolastico varato dal Governo Meloni. A darne notizia il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara: "Apprendiamo della decisione della Corte costituzionale, anticipata dal comunicato del proprio Ufficio comunicazione e stampa, di rigetto dei ricorsi promossi da alcune regioni contro la riforma del dimensionamento scolastico prevista dal Pnrr. È, questa, una decisione in cui come Ministero abbiamo sempre creduto, consapevoli delle fondate ragioni che abbiamo manifestato anche nelle nostre interlocuzioni con le stesse regioni. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, auspichiamo che, venute meno le motivazioni contrarie alla riforma, possa riprendere la piena e leale collaborazione per realizzare il percorso attuativo del dimensionamento, ormai non più procrastinabile al fine di consentire un sereno e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico”.

La replica

Ad intervenire per conto della Regione l'assessore al ramo, Lucia Fortini, già contattata da numerosi dirigenti scolastici della Campania. "Sicuramente - spiega Fortini - c'è da fare un dimensionamento e ci stavamo lavorando da tempo con i dirigenti, con le comunità scolastiche perche' le decisioni siano condivise. Ho ascoltato in questi mesi i sindaci ed è chiaro che non possiamo chiedere grandi sacrifici alle zone interne: penso alla provincia di Avellino, Benevento, ma anche a quella di Salerno che e' molto estesa". L'obiettivo, al momento, è uno: "Ridurre i danni con accorpamenti che siano condivisi il piu' possibile .Devo dire che da ieri il mondo della scuola mi ha inviato centinaia di messaggi perche' hanno compreso che la Campania ha lottato e sta continuando a lottare. Andremo fino in fondo, ma certo c'e' dispiacere per il fatto che noi stiamo difendendo un diritto che la Costituzione dovrebbe sostenere".