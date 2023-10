Dimensionamento scolastico, Villani (M5S) e Flc Cgil Salerno plaudono al Tar

“L'accoglimento da parte del TAR del ricorso della Regione Campania che sospende il decreto interministeriale sul dimensionamento scolastico e che lo rimette alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità è un'ottima notizia. Da diversi mesi, il Movimento 5 Stelle ha sollevato l'allarme in merito alle potenziali conseguenze negative che il comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e i successivi decreti attuativi avrebbero potuto comportare per il sistema scolastico della Regione Campania. Le nostre preoccupazioni sono state ampiamente condivise dai nostri rappresentanti in Parlamento e in Consiglio Regionale".

Lo ha detto la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani. "La decisione del TAR ci rende particolarmente soddisfatti, poiché essa garantisce la tutela delle aree interne e del diritto all'istruzione di numerosi studenti residenti in piccoli Comuni e allo stesso tempo, essa protegge gli operatori scolastici, dirigenti, docenti e personale ATA che avrebbero rischiato di perdere la loro posizione nel caso in cui fossero stati costretti a seguire le linee guida governative nell'organizzazione della rete scolastica. Non si sarebbero perse solo istituzioni scolastiche, dirigenti e direttori dei servizi amministrativi, ma quel decreto avrebbe inciso sulla formazione delle classi elevandone il numero, avrebbe chiuso classi troppo poco numerose delle zone interne, avrebbe ridotto gli organici dei docenti ma soprattutto del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Grande, quindi, la soddisfazione per essere riusciti ad imporre un primo stop ed obbligare il governo a rivedere le proprie politiche scolastiche - ha concluso - Ovviamente, osserveremo con attenzione l'evolversi della situazione, ma una cosa è certa: se sin dall'inizio Valditara avesse ascoltato il Movimento 5 Stelle o, perlomeno, le numerose voci che si sono levate in questi mesi da parte dei territori e delle comunità scolastiche di tutta Italia, si sarebbe potuto evitare il rischio di affrontare ulteriori criticità a discapito del sistema scolastico pubblico italiano”.

La posizione della Flc Cgil Salerno

"La sospensione del piano di dimensionamento scolastico decisa dal Tar Campania rappresenta un grande risultato per la Campania e la provincia di Salerno: dal prossimo anno, 41 istituti scolastici con danni irreparabili per i piccoli comuni e le loro comunita`”: a renderlo noto, Maria Teresa D’Alessio, segretaria generale della Flc Cgil Salerno commentando la decisione di ieri del Tribunale amministrativo regionale. Il sindacato dei lavoratori della conoscenza campano insieme alla Regione ha, infatti, promosso l’azione amministrativa volta a sospendere il decreto interministeriale che dispone la cancellazione e l’accorpamento degli istituti scolastici secondo un mero criterio numerico.

La soddisfazione

“Abbiamo accolto questo primo risultato con grande soddisfazione - ha detto la segretaria provinciale -. La decisione del Tar avvalora la nostra tesi, rimasta inascoltata dal governo e dal ministro Giuseppe Valditara, ed e` volta a tutelare tutti i lavoratori della conoscenza e le comunita` territoriali. Ci auguriamo che la Corte costituzionale confermi la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Campania e blocchi le scellerate politiche scolastiche di questo governo che penalizzano il sud sia in termini sociali che occupazionali”. L’azione sindacale intrapresa dalla Flc Cgil nazionale e regionale non si esaurisce con la decisione dei giudici amministrativi della Campania ma proseguira` per mantenere alta l’attenzione su questo tema. “Lo stop al piano di dimensionamento e` il riconoscimento che le nostre perplessita` e le nostre doglianze sono fondate e giuste e ci fa ben sperare per un definitivo risultato positivo che salvaguardi insegnanti, personale Ata, e tuteli i valori umani e di comunita` della provincia di Salerno e delle altre province campane che valgono piu` dei numeri e dei calcoli politici”, ha concluso Maria Teresa D’Alessio.