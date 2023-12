La salernitana "Direction Capri" sbarca all'International Luxury Travel Market di Cannes

Luca Lamberti ed Amelia Giannarelli, rispettivamente CEO e Concierge, di Direction Capri la società nata a Salerno e proiettata sullo scenario internazionale, hanno partecipato all'International Luxury Travel Market 2023 di Cannes.

I commenti

"Siamo entusiasti di condividere l'emozionante esperienza vissuta partecipando all'International Luxury Travel Market 2023 a Cannes, un prestigioso evento dedicato al lusso nel settore dei viaggi - hanno commentato i due - Felici di aver portato in Francia un pezzo della meravigliosa Campania ed in particolare la costiera amalfitana. Con la presenza di 90 paesi e rinomati marchi come Relais & Châteaux, Leading Hotels of the World, Ritz Carlton, la fiera è stata un'opportunità unica per promuovere i nostri prodotti, la nostra terra, in una vetrina di fama mondiale".

“In un contesto in cui il mercato del lusso si orienta sempre più verso la sostenibilità, siamo lieti di essere parte di questa tendenza, impegnandoci – hanno sottolineato - a offrire esperienze di viaggio eco-friendly e di alta qualità. Nonostante le tensioni geopolitiche, l'interesse verso l'Italia è in costante crescita, con un focus particolare sulla Campania e le sue affascinanti destinazioni costiere come la Costiera Amalfitana, Capri e Sorrento, Ischia etc. Guardando al futuro, le prospettive per il 2024 sono promettenti, con numerose prenotazioni già confermate e altre che stiamo ricevendo in queste ore. Affrontiamo – hanno concluso - con determinazione le sfide che ci attendono, pronti a consolidare il nostro impegno nell'eccellenza e nell'innovazione nel mondo del turismo di lusso. Siamo grati per l'opportunità offertaci dall'ILTM 2023 e ansiosi di continuare a offrire esperienze straordinarie ai nostri clienti, mantenendo l'Italia al centro del radar del lusso internazionale".