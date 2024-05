Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca

E' stata ripubblicata la gara per la realizzazione del Ruggi di Salerno per un importo di quasi 400 milioni di euro: lo ha annunciato, nella consueta diretta social del venerdì, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "C'era stato un ricorso: dopo la sentenza abbiamo concordato con l'Anac di pubblicare il nuovo bando per 40 giorni. Quindi la scadenza per le offerte è fissata al 24 luglio. Avremo 1000 giorni di tempo per realizzare l'ospedale, lavorando h24", ha aggiunto De Luca.

Lo stesso presidente della Regione ha rivolto i suoi auguri di pronta guarigione a Christian Di Martino, viceispettore salernitano accoltellato a Milano, per poi puntare i riflettori sul Governo nazionale. "La mia piena solidarietà alla ministra Roccella che è stata contestata e non ha avuto modo di parlare agli Stati generali sulla natalità. È intollerabile togliere la parola, non solo ad un ministro, ma ad un cittadino qualunque. - ha detto De Luca- Detto questo, voglio prendermi la libertà di parlare e dire che la penso in maniera completamente diversa dalla Roccella. Considero la posizione del ministro assolutamente ipocrita e intollerante. Se vuoi essere dialogante non approvi prima, per legge, la possibilità di mandare nei consultori le associazioni pro vita e poi fai finta che vuoi confrontarti. Se vuoi dialogare prima avvii l’interlocuzione e poi approvi il provvedimento sulla base del confronto".

Caso Bagnoli

“Bagnoli è una vera e propria truffa propagandistica: sarà utilizzata in vista della campagna elettorale per le Europee. Il governo non ha stanziato un euro. Sono fondi della Regione”, incalza il Governatore, su tutte le ire per la riqualificazione dell’area occidentale annunciata dal Governo. "Bagnoli è un Sito d’Interesse Nazionale, il commissario è nominato dal governo, toccherebbe quindi al governo finanziare gli interventi. Invece il governo vuole prendere le risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Campania (senza nemmeno chiederlo). In questo modo si tolgono risorse per gli altri investimenti che vogliamo fare su Napoli, da Napoli Est agli Incurabili, allo Stadio Collana. Siamo di fronte ad un atto di totale irresponsabilità politica", ha sottolineato.

L'ironia

"La Meloni ha presentato la sua idea di premierato a noti costituzionalisti tra cui Iva Zanicchi, Pupo e c'era anche un prete del nostro territorio, il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli con relativa frangetta - ha osservato De Luca con ironia - Sono momenti imperdibili". Lo stesso Governatore ha puntato i riflettori su un'altra lista di prigionieri politici: "In quella immagine c'è anche, all'ultimo posto, un senatore di Fratelli d'Italia con il capo chino: io suggerirei a questi nostri amici, invece di andare ogni volta a mettere la maglietta, di fare come fecero alcuni giovanotti di Napoli quando scattò l'obbligo della cintura. Quei giovanotti si fecero stampare sulle magliette la cintura: fatevi stampare lo slogan l'Italia cambia l'Europa sulla maglietta della salute".

Infine, in merito all'autonomia differenziata, il Governatore ha sottolineato le possibili ripercussioni sul trasporto pubblico che rischia di ridurre del 30% i collegamenti in Campania e al Sud, incrementando invece i trasporti nelle regioni disponibili a garantire un cofinanziamento.