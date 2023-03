Dalla gestione della pandemia all'autonomia differenziata: parla De Luca

Come di consueto, il Governatore Vincenzo De Luca, in diretta social, ha fatto il punto settimanale sui principali fatti che riguardano il nostro Paese e sulle iniziative della Regione per il miglioramento dei servizi pubblici e l’attivazione di investimenti per la crescita economica e la creazione di lavoro. De Luca si è soffermato anche sulla gestione della pandemia, sulla questione migranti, sull'autonomia differenziata e sulla battaglia di Palazzo Santa Lucia per difendere il Mezzogiorno.

Pandemia

"Rimango dell'opinione, senza distinguo di colori politiche, che i processi li fanno i magistrati e fino a quando non c'è una sentenza bisogna avere rispetto per le persone indagate - ha detto il Governatore della Campania in merito all'inchiesta di Bergamo sulla gestione della pandemia - è stata un'immensa tragedia nazionale. Lasciamo che tutto venga valutato con serenità". "In Campania abbiamo fatto un lavoro importante. Lo testimoniano i dati: la nostra è la regione con il più basso numero di morti per Covid, nonostante il tasso di densità abitativa sia il più alto in Italia. Abbiamo dovuto compiere scelte drastiche, convinti che se avessimo perso il controllo della situazione avremmo avuto un'ecatombe. Abbiamo dimostrato coraggio istituendo immediatamente le zone rosse e chiudendo tutto ciò che si poteva chiudere".

Sanità

Il Governatore ha poi ricordato che, secondo i dati Agenas, i posti letto di degenza ordinaria in Lombardia sono 40mila, mentre in Campania se ne contano 12mila. Per quanto riguarda il personale sanitario, la Campania ha 10,9 medici ogni 1000 abitanti, invece la Lombardia 15,2. "In riferimento ai costi delle strutture sanitarie negli anni 2021-2022, la Campania ha aumentato meno di tutte le altre regioni i costi di gestione, a conferma del fatto che abbiamo dato l'anima. In un quadro che ci vede fortemente penalizzati stiamo realizzando un programma imponente di rinnovamento della sanità", ha precisato De Luca.

Autonomia Differenziata

Ieri, la Conferenza delle Regioni ha dato parere favorevole al progetto di legge per l'Autonomia differenziata proposto dal ministro Roberto Calderoli. Quattro le regioni che si sono opposte: Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana. "A favore della bozza anche colleghi delle regioni meridionali, che sanno bene che penalizza drammaticamente il Sud, ma hanno fatto prevalere una logica di partito", ha commentato amareggiato De Luca.