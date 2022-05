Dalla Sanità, all'obbligo della mascherina fino all'eroica Salernitana: la diretta di De Luca

"Stiamo lavorando per risolvere l’emergenza del Cardarelli e cancellare quelle immagini che fanno male. Si tratta di una situazione che non è dovuta alla chiusura dei pronto soccorso di altri ospedali che invece sono stati aperti. Nella prima serata di oggi potremmo già avere un alleggerimento. Si tratta di un'emergenza che si verifica, sebbene non in queste dimensioni, anche in altri ospedali di Italia a causa della carenza di medici dell'emergenza". Lo ha detto nel corso della sua consueta diretta Facebook il presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ha poi annunciato: "Apriremo un contenzioso in relazione al personale che in Campania è sottostimato di almeno diecimila unità. Auspico che altri presidi napoletani diano una mano al Cardarelli". In tempi rapidi, intanto, sarà riaperto il San Giovanni Bosco. "C'è poi un problema che riguarda il personale sanitario in generale, con il blocco delle spese per il personale al livelllo del 2004 - l'1'4%. Sarebbe ora che il Ministero della Salute si convincesse che non possiamo avere la spesa per il personale bloccata al livello del 2004. Questo ha generato una ulteriore sperequazione tra nord e sud. Tra il 2000 e il 2018 la Campania ha ridotto la spesa per il personale sanitario, mentre altre regioni hanno incentivato, fino ad oltre 1 miliardo, questa spesa. E' un problema che va affrontato", ha spiegato il presidente.

La cultura

"Sulla cultura abbiamo fatto cose straordinarie che ho voluto rivendicare": ha precisato De Luca parlando del film vincitore del David, che è di Paolo Sorrentino, e il film Nostalgia che va a Cannes, che è di Mario Martone, sostenuti dalla Regione Campania. "A breve presenteremo il Festival di Ravello e la rassegna Un'estate da re alla Reggia di Caserta. Abbiamo un'offerta culturale di livello, come pure lo è la rassegna di teatro presentata ieri a Pompei con il coinvolgimento delle scuole del territorio".

Ambiente

Il Governatore ha annunciato un'operazione "di respiro internazionale", organizzata a giugno dall'assessorato all'Ambiente della Regione Campania e che "sarà un'occasione per fare un punto generale sulle politiche ambientali, sull'andamento degli impianti per il trattamento dell'umido, sulla Terra dei fuochi".

Fronte mascherina

"Abbiamo approvato ieri un nostro decreto che prevede l'obbligo della mascherina per quelli che sono a contatto con il pubblico, per i lavoratori dei ristoranti. Dobbiamo essere prudenti e arrivare bene a settembre/ottobre quando dovremmo avere la disponibilità di un vaccino in grado di resistere in maniera totale alle varianti Covid", ha concluso De Luca.

Lo sport

"Finale eroico": queste le parole di De Luca in merito alla battaglia per la salvezza della Salernitana, alla quale sono andati i complimenti del Governatore che ha anche elogiato la tifoseria, auspicando il meglio.