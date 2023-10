Dalle precisazioni sui Campi Flegrei ai vaccini, fino al primato per l'imprenditoria giovanile: la diretta Fb di De Luca

"Sul decreto Campi Flegrei, in relazione ad alcune dichiarazioni di membri del Governo, chiariamo che chi deve cambiare idea è il Governo, non la Regione Campania. Chi ha piena responsabilità è il Governo che da un anno e due mesi non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che spettano al Sud e alla Campania e che servono proprio per realizzare quanto prevede il decreto in tema di infrastrutture, sistema dei trasporti, emergenze ambientali". Lo sostiene Vincenzo De Luca, in merito alle decisioni del Governo sulla situazione dei Campi Flegrei e ai 52.5 milioni di euro stanziati dal decreto. "I 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto insufficienti. Tanto più che stiamo ancora aspettando le risorse per affrontare i problemi del dopo terremoto di Ischia, rispetto ai quali gli attuali stanziamenti sono del tutto insufficienti - ha aggiunto il presidente della Regione- Stiamo definendo per quello che ci riguarda un piano d’evacuazione eventuale in caso d’emergenza. Abbiamo già deciso ovviamente di destinare, in caso di necessità, tutti i posti letto di terapia intensiva che abbiamo realizzato a Napoli, Caserta e Salerno per il covid agli ospedali dei Campi flegrei, in particolar modo di Pozzuoli. Intanto abbiamo appaltato i lavori per il consolidamento sismico. Il ministero della Protezione civile dovrebbe approvare in questi giorni, in queste ore, un piano di protezione civile. Si sta lavorando con grande senso di responsabilità e spirito unitario a creare le condizioni di sicurezza”, ha concluso.

Vaccini

il Governatore, nella consueta diretta su Facebook del venerdì, si è soffermato anche sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale: "Siamo pronti e invito a procedere anche per la vaccinazione anti covid con il nuovo vaccino. La priorità che ci siamo dati sono ovviamente le Rsa, le residenze pubbliche e private, per mettere in sicurezza le persone più fragili”.

Aeroporto

“I lavori per l’aeroporto sono in fase avanzata di realizzazione. L’anno prossimo partono i voli per l’aeroporto di Salerno – Pontecagnano. Inoltre sono stati autorizzati i lavori per realizzare una fermata della metropolitana di Salerno in direzione dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi nella zona Asi di Salerno e a Sant’Antonio a Pontecagnano”, ha fatto sapere De Luca.

Lavoro

Per quanto riguarda la nostra economia e l’occupazione, De Luca infine ha detto che "la Campania è la prima Regione d’Italia per l’imprenditorialità giovanile, con l’11,3%. Primi in Italia anche per il tasso di crescita delle start-up innovative tra il 2020 e il 2022 con un +52%. Siamo anche la prima regione del Sud per il numero di brevetti depositati. Anche in altri campi dell’economia e dell’industria possiamo vantare risultati di assoluta eccellenza", ha sottolineato soddisfatto il Governatore.