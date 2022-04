Dalla guerra "senza innocenti" allo slalom tra i contagiati, De Luca in diretta: "Scusate lo sfogo, ma viene il mal di fegato"

Dalla guerra in corso in cui "la Russia è colpevole ma nessuno è innocente", agli interessi differenti tra Stati Uniti e Europa, passando per l'orrore delle invasioni in Afghanistan e allo squilibrio che dilaga nel mondo a livello politico: un fiume in piena il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, nel corso della sua diretta, ha speso molte parole sul conflitto in Ucraina, condannando la volontà di prolungare la guerra per mettere in ginocchio Putin e auspicando lealtà tra i Paesi. "Un proverbio arabo osservava che è amico chi ci dice la verità e non chi dà sempre ragione- ha detto il presidente - Occorrerebbe un confronto dignitoso con gli Stati Uniti per sottolineare che, a differenza loro, l'Europa ha problemi di sicurezza, energia e forniture alimentari e, pertanto, interessi diversi". "Guardo con angoscia il mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti", ha aggiunto il presidente che si è poi anche scusato per essersi dilungato a esprimere le sue riflessioni in merito alla guerra. "Scusate lo sfogo, ma mi viene il mal di fegato", ha concluso De Luca.

La situazione in Campania

Il Governatore ha quindi puntato i riflettori su Marcianise dove è stato realizzato un reparto di terapia intensiva e un reparto di procreazione medicalmente assistita all'avanguardia, mentre all'Ascalesi sarà possibile avere una immagine ad altissima definizione della superficie dell'organismo nell'ottica di prevenzione dei tumori alla pelle. "Parte oggi il bando per psicologi: siamo gli unici in Italia a garantire il supporto psicologico ai bambini che hanno maggiormente subito gli effetti della pandemia, dando risposte a 1600 famiglie - incalza De Luca- Soddisfacenti, poi, i risultati sulla vaccinazione ordinaria con il 95% di copertura regionale. Abbiamo accolto anche piccoli profughi ucraini e questo livello di vaccinazione ci consente di dare serenità in attesa di vaccinare anche i piccoli ucraini appunto e quindi chiediamo collaborazione alle famiglie". Negativo invece il dato sull'incremento del diabete infantile che ha registrato un incremento: "Un risultato importante lo abbiamo raggiunto anche per la mutilazione del piede diabetico: abbiamo deciso di aprire un nuovo capitolo per essere all'avanguardia per la cura del diabete. Abbiamo riprogrammato 95 centri diabete di cui 62 già attivi, dobbiamo aprirne altri 35 - spiega De Luca - Vogliamo fare uno sforzo per collocare la Campania all'avanguardia per le tecnologie: vi sono quelle che prevedono microinfusori e holter glicemici, per un 20% di pazienti che potranno così usare somministratori automatici di insulina. Forniremo tali tecnologie gratuitamente e ci costeranno 10 milioni di euro l'anno, stiamo cercando di trovare queste risorse". Dopo aver fornito un bilancio anche rispetto ai mezzi di trasporto e agli investimenti, De Luca ha concluso sottolineando la crescita esponenziale di positivi: "Stiamo facendo lo slalom tra i positivi: nei prossimi mesi, considerando anche i flussi turistici per Procida Capitale, vi chiedo prudenza".

L'appello

Mi rivolgo ai ragazzi in particolare: non siete più maschi senza mascherina, ma siete solo più stupidi. Non fatevi condizionare dalla logica del branco: tutti abbiamo bisogno di respirare, ma se non vogliamo ricominciare il calvario, occorre prudenza.