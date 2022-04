Dalla diretta "nella stalla" di Biden alle "bizzarrie" di Zelensky, fino alla Sanità in Campania: la diretta di De Luca

"Quello che si poteva fare contro l’invasione russa, andava fatto cinque mesi fa. Bisognerà ora aspettare l’esito del conflitto per vedere qualche novità, non c’è più nessuno che parli di pace, di compromesso onorevole, nessuno parla di cessate il fuoco, ma l'obiettivo sembra essere solo la guerra e il crollo di Putin".

Lo ha osservato nella sua consueta diretta sui social, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione ha puntato il dito contro il "discorso nella stalla" di Biden che annuncia solo armi per l'Ucraina e contro i continui video di Zelensky che, al di là del coraggio e della capacità di leadership mostrati, a De Luca non convince. "Dove trova il tempo e lo stato d'animo giusto per girare tante dirette quotidiane non si sa - ha sottolineato il Governatore della Campania - Ha chiesto sostanzialmente un presidio aereo della Nato, quindi la guerra tra Russia e Stati Uniti. E qualora la Russia e gli Stati Uniti entrassero in guerra, dovremmo entrarvi anche noi - ha detto preoccupato - Nel frattempo si dà scarsa attenzione alle forniture energetiche, alimentari e di materie prime: noi rischiamo una crisi drammatica nei prossimi anni".

De Luca ha poi definito bizzarra la posizione di Zelesky circa il rifiuto di ricevere il presidente della Germania, per via delle sue decisioni da ministro degli esteri, nonchè quella di voler dettare l'agenda di lavoro Papa Francesco "per decidere anche chi deve portare la croce il venerdì santo: forse sarebbe opportuno farli tornare con i piedi per terra".

Covid

Circa la situazione regionale, De Luca ha invitato nuovamente tutti ad indossare la mascherina, al di là di ogni ordinanza. Inoltre ha fatto sapere che già 18mila cittadini hanno scaricato l'app per accedere ai servizi sanitari on-line ed ha annunciato che tra aprile e maggio sarà presentato il progetto esecutivo del nuovo Ruggi. Infine, circa il diabete che interessa quasi 800mila pazienti, subito dopo Pasqua, De Luca ha assicurato che ci si metterà a lavoro per avviare un nuovo progetto ad hoc. Infine, per le prestazioni sanitarie e i tetti di spesa già esauriti ad inizio mese denunciati da alcuni laboratori, il Governatore ha tagliato corto dicendo: "A chi dice - mentendo - che ha già finito i tetti di spesa, mandiamo i carabinieri".