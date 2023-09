"Domande sulla Viennetta dell’Algida e sulla grattachecca": De Luca in diretta social torna a bocciare i test d'accesso a Medicina

"Mi arrivano lettere e segnalazioni da parte dei cittadini ; tra le domande dei test di Medicina me ne riferiscono una su chi ha inventato la Viennetta dell’Algida e un’altra su cosa è la grattachecca". Lo ha detto nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, il Governatore della Regione, Vincenzo De Luca che continua la sua battaglia contro i test di accesso alla facoltà di Medicina. "Un padre di tre figli mi segnala tra i test questo: quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Ci sono cinque parole: sfoggiare, depennare, castità provare, cromare. La risposta esatta è provare perché provare è l’unica parola che non contiene il nome di una città – incalza De Luca – Io darei a chi ha preparato questo test venti anni di carcere subito o, meglio ancora, lo sottoporrei al programma rieducativo che viene adoperato dalla polizia municipale di Singapore che ha in dotazione una frusta di bambù e la utilizza contro chi viola le regole stradali. Ecco venti frustrate di bambù sul groppone e si fa una opera di bene". "La selezione è indispensabile ma bisogna farla sulle materie sanitarie e non su test demenziali e non costringendo ai margini i ragazzi che vengono da famiglie di povera gente", ha concluso.

Guarda La diretta di De Luca: