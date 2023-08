Diritto agli esami da remoto negato a Christian: Pellegrino (IV) scrive al ministro Bernini

"Christian deve poter avere dei sogni al di là della sua disabilità e realizzarli. Il suo desiderio è studiare Giurisprudenza e la carenza nel nostro territorio di misure e infrastrutture idonee a garantire accessibilità e inclusività a tutti non possono essere un discrimine”. Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale Tommaso Pellegrino in riferimento alla storia di Christian Durso, il ragazzo che vive in un piccolo comune del Cilento, Montano Antilia, ed è costretto su una carrozzina, lontano da ogni sede universitaria.

Il caso

Da mesi è impegnato contro il rifiuto ricevuto da due università – la Federico II di Napoli e l’Università degli Studi di Salerno – in risposta alla richiesta di accesso agli esami a distanza, in collegamento da remoto. Tale diniego lo ha costretto a rinunciare ad iscriversi ad un corso di laurea in giurisprudenza poiché, a causa della sua condizioni di salute e della mancanza di mezzi di trasporto pubblici adeguati, non sarebbe attualmente in grado di raggiungere in presenza le università e sostenere gli esami in sede. “Tutti gli sforzi per potergli consentire di sostenere da remoto gli esami sono d'obbligo. Scriverò al Ministro dell'Università Annamaria Bernini, farò appello alla sua sensibilità affinché la storia di Christian non si risolva in una grossa ingiustizia". Così in una nota Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale che, è scritto in una nota, "nella sua attività politica e amministrativa ha sempre affrontato le sfide dell'inclusione e dell'accessibilità. E' recente il voto unanime del Consiglio alla sua mozione sull'abbattimento delle barriere architettoniche”.