Tim down: Codacons sul piede di guerra chiede i rimborsi per i danneggiati

La Tim sta arrecando non pochi disagi ai suoi utenti. Così il Codacons scende in campo a tutela degli utenti e chiede all'azienda di fornire garanzie ai cittadini coinvolti, valutando al tempo stesso indennizzi per chi ha subito danni a causa del down della rete.

L'appello

"In attesa di capire le cause del problema tecnico, e considerato l'attacco hacker che in queste ore sta colpendo diversi sistemi nazionali, crediamo che Tim debba fornire al più presto garanzie sul fronte della protezione dei dati e delle informazioni personali dei propri utenti - spiega il Codacons - Ciò soprattutto in considerazione della posizione dell'azienda nel mercato della telefonia in Italia e dei milioni di clienti che la società vanta nel nostro paese".

Parla il presidente Carlo Rienzi: