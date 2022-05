Salerno tra le più indebitate d'Italia secondo il Sole 24 Ore: Celano all'attacco

Il Comune di Salerno versa in una condizione di pre-dissesto: lo rende noto Il Sole 24Ore. Il bilancio del capoluogo di provincia nel 2020 si è chiuso con un disavanzo di 201,9 milioni, alias 1.5622,6 euro per abitante. Anche Salerno, probabilmente, avrà bisogno di un supporto statale che potrà arrivare dal decreto Aiuti approvato lunedì in Consiglio dei Ministri per puntare al riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in difficoltà.

L'intervento di Celano

"Anche sul bilancio farlocco avevamo purtroppo ragione. Salerno versa in una condizione di pre dissesto. A darne notizia è il più noto tra i quotidiani economici nazionali, il Sole 24 Ore. Spese folli, sprechi clamorosi, clientele hanno portato il Comune sul baratro del default. Il Sole 24 Ore annovera Salerno come prima (mai più ultimi!) tra le città di medie dimensioni più indebitate d'Italia. Si è, dunque, alla ricerca di interventi Statali che possano, come accaduto per Napoli, evitare il dissesto finanziario". Lo sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano. "A quanto pare saranno ancora una volta i salernitani, già oltremodo penalizzati e tartassati da una tassazione incresciosa, a pagare per la disastrosa gestione di un sistema di potere che ha tutt'altre priorità rispetto all'interesse della città. - aggiunge Celano - Sarà, presumibilmente, richiesto all'Amministrazione di andare oltre il limite massimo dello 0,8 per l'addizionale comunale. I cittadini che vivono in una città degradata e priva di servizi, saranno ancora chiamati a pagare le conseguenze di scelte scellerate di chi governa malamente da lustri Salerno".