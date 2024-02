Fratelli d'Italia a De Luca: "Al Governo disturbati mentali? Insulta perchè condannato dai suoi fallimenti"

Dopo le pesanti dichiarazioni del presidente Meloni contro i componenti del Governo Meloni “sono disturbati mentali”, non si fa attendere la replica da parte dei partiti di centrodestra, a partire da Fratelli d’Italia. Pronta la replica del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "Il lucano Vincenzo De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, schiacciato dal peso dei dati e dei fatti oggettivi, offende gratuitamente. La verità è che, in relazione ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2014-2020, la Campania ha speso solo 3,5 miliardi dei 9,3 stanziati, pari al 37%. Dunque, si tratta di una cifra gigantesca inutilizzata che va nella direzione dell’abbassamento della qualità della vita dei cittadini campani”.“Autorevoli enti hanno dimostrato come quello a curarsi sia un diritto negato a tutti i campani nonostante la presenza di una delle migliori classi mediche e paramediche di riconosciuto valore in Europa. Questi ultimi sono tutti eroi che lottano quotidianamente in un mare di incuria e inefficienza, mentre i cittadini campani sono costretti a curarsi altrove. Infatti, il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, emesso dalla Corte dei Conti sull’esercizio finanziario 2022, certifica testualmente che: ‘La Campania è una delle Regioni con il maggior tasso di mobilità passiva. Mentre l’obiettivo cardine sarebbe quello di garantire il 90% delle cosiddette prestazioni sentinella, sempre dalla Relazione della magistratura contabile si evidenzia che ‘che per nessuna prestazione specialistica ambulatoriale di classe B viene conseguita la percentuale del 90%’”, sottolinea il Ministro Sangiuliano, che conclude: la radiografia della Campania, purtroppo, ci mette davanti ad altre terribili situazioni: il sistema dei trasporti e della mobilità, il sistema viario e quello dei rifiuti. L’impegno del Ministero della Cultura, con fattive realizzazioni, come il recupero del parco della Villa Floridiana, l’apertura del cantiere dell’ex Real Albergo dei Poveri e tante altre attività, tra queste la creazione dei nuovi musei autonomi, stridono con l’inconcludenza parolaia di De Luca”. Poi l'esponente del Governo Meloni ha twittato: "E' da irresponsabili evocare la lotta armata in una Nazione che ha registrato centinaia di morti per effetto del terrorismo nero e rosso nei tristi anni di piombo".

Le altre reazioni

Interviene anche la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri: "Pur di attaccare il Governo Meloni, De Luca ora tira in ballo persino le persone che soffrono di disturbi mentali. Ha davvero toccato il fondo. La segretaria del Pd Schlein non ha proprio niente da dire? Siamo di fronte a parole gravi e inaccettabili, soprattutto perché pronunciate da una Istituzione. I suoi insulti sono ormai quotidiani e trasudano sempre maleducazione e assoluta mancanza di rispetto. Ma Fratelli d'Italia - aggiunge Vietri - non si farà certamente intimidire da questo bullismo istituzionale. Il governatore della Campania risponda, per una volta, nel merito al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispetto allo sblocco dei Fondi di sviluppo e coesione. Come mai la Regione, che lui guida da più di otto anni, è stata capace di spendere solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania, ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020? La smetta di gettare fumo negli occhi ai cittadini per cercare di distogliere l'attenzione dai suoi innumerevoli fallimenti e di montare una protesta assolutamente priva di fondamento basata solo su insulti e slogan". Gli fa eco il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone: “Il governatore della Campania ormai ha superato il segno. Le sue dichiarazioni contro il GovernoNazionale contengono parole fortemente irresponsabili e addirittura eversive. De Luca è un analfabeta cronico del linguaggio istituzionale. Per la sua lotta politica, finalizzata a coprire i suoi fallimenti, non può permettersi di istigare con versioni di comodo e tendenziose. Non si gioca con le Istituzioni perché non siamo in Unione Sovietica. Prenda atto della senilità della sua occupazione della Presidenza della Regione e lasci il posto per manifesta incapacità”. Dalla Lega interviene il capogruppo alla Regione Severino Nappi: “De Luca si esibisce con un repertorio che evoca soltanto la sofferenza umana. Prima l'uso improprio del termine camorra, poi i riferimenti alla lotta armata e ai disturbi mentali. Si tratta di un linguaggio profondamente offensivo e ancor più intollerabile perche' utilizzato da un presidente di Regione. Le sue parole suscitano solo ribrezzo, non fanno ridere. Si vergogni, come tutti i campani si stanno vergognando di lui".