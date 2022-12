Legambiente Campania, molti comuni "free" e "ricicloni": ecco i salernitani

Una situazione stazionaria con lievissimi miglioramenti solo in alcuni parametri. La percentuale di raccolta differenziata nel 2021 si attesta al 54,7%, con un incremento di solo 0,5 punti rispetto all'anno precedente. Dal 2016 al 2021 i dati di produzione e raccolta differenziata della Campania risultano stabili con variazioni sostanzialmente non significative. Diminuiscono i comuni Rifiuti Free della Campania, pari nel 2021 a 101, con una riduzione del 3,8% rispetto al 2020. Cresce, di poco, il numero dei comuni ricicloni in Campania, che si attesta a 314, con un incremento di 1,62% rispetto al 2020. Ecco la diagnosi sulla raccolta differenziata di Legambiente presentata con il Dossier Comuni Ricicloni 2021, dove l'associazione ambientalista ha elaborato i dati l'Osservatorio regionale dei rifiuti.

L'analisi

"In una regione - commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - che nel 2021 ha prodotto 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti, in crescita del 3,66% rispetto al 2020, di cui ben 1,2 milioni di tonnellate non riciclabili, la priorità dovrebbe essere quella di puntare su politiche locali e territoriali volte non solo ad aumentare la raccolta differenziata ma anche a lavorare attivamente sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Un obiettivo che ci chiede l'Europa da qui al 2030 e che molti comuni Rifiuti Free, stanno già attuando da tempo. Freno dello sviluppo di un'economia circolare risulta essere ancora una volta il deficit impiantistico della Campania e del Sud Italia in generale, che ci mostra quanta strada ancora abbiamo da fare per uscire dal labirinto intricato dei rifiuti che caratterizza la nostra regione ormai da troppo tempo".

I Comuni Free

Sono 101 i Comuni Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata è di almeno 65% e dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all'anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. La provincia più virtuosa per i Comuni Free spetta a Salerno con il 43% dei comuni sul totale (sono 43), segue la Provincia di Benevento con il 33% pari al 33 comuni. Più distaccate la Provincia di Avellino con 13 comuni pari al 13% e Caserta con 8 comuni pari al 8%. Solo quattro comuni rifiuti free per la Provincia di Napoli. Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti in Provincia di Avellino è Comune di Domicella il più virtuoso, Ginestra degli Schiavoni per Benevento, Rocchetta e Croce per Caserta, Visciano e San Gregorio Magno rispettivamente per la Provincia di Napoli e Salerno. Per i comuni tra i 5000 e 15.000 in Provincia di Benevento premiato il comune di Montesarchio, Santa Maria a Vico per Caserta, Avella per Avellino, Albanella per Salerno e Cimitile per la Provincia di Napoli. Per i comuni oltre i 15mila abitanti riconoscimenti solo per Ottaviano (Na) e Baronissi (Sa).

I Comuni Ricicloni

Sono 314 i comuni ricicloni che, nel 2021, hanno superato il limite di legge del 65% di raccolta differenziata, con un incremento del 1,2 % rispetto lo scorso anno Domicella (AV) Cimitile (NA) e Morigerati (SA) sono ai primi tre posti nella classifica generale dei comuni ricicloni con un percentuale di raccolta differenziata che varia tra il 99% e i 90%. Il Sannio risulta nel 2021 essere il territorio più virtuoso, con una quota di raccolta differenziata che arriva quasi al 73% . Seguono la provincia di Avellino con il 63,82 % e quella di Salerno con il 65,58% , mentre sotto la media regionale si trovano Caserta 53,28% e Napoli 49,60%. Tra i comuni con più di 20mila abitanti, si segnalano alcune importanti realtà in provincia di Napoli ed in particolare le prestazioni di S. Anastasia con il 72 %, Pozzuoli con il 71,4% in provincia di Salerno il Comune di Pontecagnano con 74% e Mercato San Severino con 73,4%. Tra i capoluoghi di provincia spiccano i dati di Avellino 68,08%, Benevento 66,80% e Salerno 58,86%, in linea con la media regionale, lievemente al di sotto Caserta al 54,37%, mentre ancora in ritardo il Comune di Napoli con il 37,50%, anche se comunque in crescita rispetto al 2020. Parchi Nazionali e regionali.

I Parchi

Tra i parchi nazionali, l'aggregato degli 80 comuni del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con il 71,6% di raccolta differenziata risulta essere l'unica area che raggiunge e supera il 65% di RD e in cui ben 32 comuni, pari al 40%, sono Rifiuti Free, vale a dire che non solo raggiungono o superano il valore del 65% della raccolta differenziata ma anche che producono meno di 75 kg di indifferenziato pro-capite annuo. I 13 comuni del Parco Nazionale del Vesuvio raggiungono complessivamente il 56,1% di RD e solo 1 Comune risulta essere Rifiuti Free. Per i parchi regionali, l'aggregato dei 14 comuni del Parco del Taburno con il 75,7% di raccolta differenziata è sicuramente l'area che mostra valori più alti di RD e in cui 5 comuni, pari al 35,7%, sono Rifiuti Free. Di rilievo anche i risultati ottenuti dai 30 comuni del Parco dei Monti Picentini con un valore di RD complessivo pari al 69,4% in cui sono presenti ben 20 comuni ricicloni e 4 risultano essere Rifiuti Free. Inoltre, si evidenzia anche il risultato dei 22 Comuni del Parco Regionale del Partenio che nel loro complesso raggiungono e superano il 68,8% di raccolta differenziata.

Nocera Superiore

Il comune dell'Agro è al secondo posto, con l’82,05%, nella speciale classifica dei Comuni in provincia di Salerno con popolazione superiore a 15mila abitanti. "È un riconoscimento che premia gli sforzi dell’Amministrazione, la collaborazione dei cittadini ed il lavoro dell’Ufficio Ambiente – sottolinea il sindaco Cuofano – ma oltre i numeri e le percentuali della raccolta vogliamo dare il nostro contributo concreto al miglioramento dell’impiantistica in provincia di Salerno perché, oltre all'organizzazione del servizio, è solo attraverso una impiantistica di prossimità che possiamo avere una performance in grado di ridurre davvero i costi. Il nostro impegno lo abbiamo espresso mettendo a disposizione dell’EDA un’area di via Lamia per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti (multimateriale, legno e ingombranti), ammesso proprio di recente a finanziamento con fondi PNRR. È un progetto di visione che cammina in parallelo con l’altro progetto in cantiere, ovvero la realizzazione dello svincolo autostradale e di una viabilità dedicata proprio in funzione dell’impianto".

Vallo di Diano

Primo Comune del Vallo di Diano e 17° in classifica generale della Campania nel Dossier Comuni Ricicloni 2022 di Legambiente per i Comuni sotto i 5000 abitanti. Il Comune di Sanza con 47,3 chilogrammi di rifiuto secco residuo per abitante anno, si piazza al 17° posto della classifica regionale. Confermato il peso via via sempre maggiore del Sud sul numero totale dei comuni Rifiuti Free, che si avvicina al 30%. Comuni Ricicloni è un concorso volontario cui concorrono le realtà che inviano i dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori. I quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti sono stati richiesti attraverso i codici

EER previsti dal D.M. 26 maggio 2016 e per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata si è adottata la formula prevista dal medesimo decreto. Sono così entrati a far parte della raccolta differenziata anche i quantitativi di rifiuti inerti conferiti alle piatteforme ecologiche comunali (ma fino ad un massimo di 15 Kg/ab/anno). Un importante risultato per il Comune di Sanza, “Borgo dell’accoglienza” che punta però ad incrementare la % di raccolta differenziata nel prossimi anni grazia ad un lavoro capillare di sensibilizzazione sulla cittadinanza. “Il nostro sistema di raccolta porta a porta ha fornito nel tempo ottimi risultati – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – ma questo non ci deve e non ci può soddisfare del tutto. Dobbiamo migliorare e lo faremo, grazie al lavoro prezioso degli operatori impegnati nella raccolta porta a porta e grazie soprattutto alla

sensibilità e l’attenzione dei nostri concittadini. Questo merito infatti è di tutta la comunità”.