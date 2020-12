E’ Natale per tutti: vendita per beneficenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“E’ Natale per tutti!”, questa l’espressione pronunciata a voce alta, riferendosi alla situazione attuale. Quest’anno più che mai, a causa delle conseguenze economiche e sociali della pandemia, moltissimi bambini rischiano di non poter festeggiare l’arrivo di Babbo Natale, come meritano.

L’attenzione verso le nuove generazioni, fulcro del nostro futuro è fondamentale come quella verso le generazioni passate, custodi della memoria storica. A tal fine, la vendita di tutti i libri dei mesi di novembre e dicembre, sarà interamente devoluta in beneficenza. Un piccolo gesto, per praticare davvero il concetto di amore, tanto decantato anche da me nel libro, pubblicato a fine giugno, “AMO ERGO SUM. Ripartire da sé stessi per amare la vita”, di cui uscirà a breve il seguito.

A Pontecagnano Faiano, è possibile comprarlo presso “Langò Parrucchieri” in via Alfani, 20 e online visitando www.amoergosum.it