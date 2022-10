Naso all'insù in tutta Italia, il 25 ottobre eclissi parziale di Sole

Occhi rivolti al cielo, il 25 ottobre, per ammirare un'eclissi parziale di Sole: l'appuntamento è per la tarda mattinata, con il picco previsto attorno alle 12.20, quando la Luna arriverà a coprire il disco solare per circa il 20%. Non ci sarà un oscuramento totale, in quanto il centro della nostra stella non è perfettamente allineato con quello del nostro satellite, come accade nel caso di eclissi totale e anulare.

Come osservarla

Consigliati, per osservare il fenomeno, occhiali con filtri solari specifici o strumenti di osservazione specifici. L'evento, ad ogni modo, sarà trasmesso in diretta dai telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L'obiettivo, visto l'orario, è anche quello di favorire le scuole, trasmettendo l'eclissi sui canali Youtube e Facebook di EduINAF.