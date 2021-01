Elettrodotto: le rassicurazioni di Cecilia Francese

"Ovviamente - ha sottolineato la sindaca - massima deve essere l’attenzione e la vigilanza. Noi non firmiamo cambiali in bianco a nessuno sul nostro territorio. Per cui invitiamo tutti i cittadini a collegarsi per l'ascolto il 3 ed il 4 febbraio. Anche io mi collegherò"

Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia, ha reso noto, tramite i suoi canali social, il progetto Terna sull'elettrodotto che collegherà la nostra regione con la Sicilia e la Sardegna. La sindaca sottolinea che ci sono 5 punti da osservare: "Si tratta di un progetto strategico che rientra nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, reso vincolante dalla Unione Europea e che si inserisce nel quadro degli obiettivi degli accordi di Parigi del 2015, finalizzato all’abbattimento della produzione di energia attraverso combustibile fossile e alla sua successiva eliminazione entro il 2025, per cui convoglia energia da fonti alternative di cui la Campania è grande produttrice verso la Sardegna dove molto presente è l’utilizzo del carbone".

Il progetto

"Terna ha un via libera dal Ministero dello Sviluppo e dell’Economia e dal Ministero dell’Ambiente - ha spiegato la Francese - Sulla base di questo si avvia sul territorio la campagna di ascolto. All’esito di questa campagna di ascolto nascerà un progetto che verrà sottoposto ai due ministeri i quali daranno a loro volta, il via libera alla conferenza di servizio alla quale, e solo allora, parteciperanno i Comuni insieme alle Sovraintendenze (per gli eventuali vincoli paesaggistici, idreogeologici ed architettonici) e al Ministero della Salute, preposto a valutare i campi magnetici. Ad esito positivo di questa conferenza - ha continuato - ci sta l’intesa con le Regioni e solo alla fine i due Ministeri (Ambiente e MISE) daranno l’autorizzazione alla costruzione e alla gestione".

Il Comune, secondo quanto riferito da Cecilia Francese, deve assicurarsi:

che la verifica dei campi magnetici da parte del ministero della Salute sia particolarmente rigida e attenta; che L’elettrodotto cammini interrato senza alcun impatto paesaggistico; che cammini lungo le strade provinciali e i confini delle proprietà agricole per evitare di spezzare i terreni; che non ci sia consumo del suolo agricolo che ci sia in qualche modo un ritorno per i territori ospitanti.

"Ovviamente - ha sottolineato la sindaca - massima deve essere l’attenzione e la vigilanza. Noi non firmiamo cambiali in bianco a nessuno sul nostro territorio. Per cui invitiamo tutti i cittadini a collegarsi per l'ascolto il 3 ed il 4 febbraio. Anche io mi collegherò. Chiederemo ai dirigenti di Terna ad un incontro presso il comune di Battipaglia con la commissione ambiente del Consiglio Comunale e l'Amministrazione Comunale e esperti del settore; Chiameremo il Consiglio Comunale a discutere della questione, alla luce di tutte le informazioni e le spiegazioni che riusciremo ad acquisire, ed a decidere l'atteggiamento che il Comune di Battipaglia dovrà tenere su questa progettualità anche nella conferenza di servizio dove, finalmente, i Comuni verranno chiamati a dire la loro posizione".