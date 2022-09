Elezioni politiche 2022, come si vota per Camera e Senato: la guida

Conto alla rovescia, per le elezioni politiche di domenica 25 settembre. Urne aperte dalle 7 alle 23. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi e lo spoglio delle schede non dovrebbe terminare oltre la mattinata di lunedì 26 marzo.

Quando e dove si vota

Si può votare solo nel proprio comune di residenza e nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, che riporta numero e indirizzo. I seggi restano aperti dalle 7 alle 23 nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022. I cittadini dovranno presentarsi al seggio di appartenenza con la scheda elettorale e un documento di identità valido e consegnarli al personale del seggio per ricevere in cambio due schede elettorali, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato.

Cosa serve per votare

Per votare bisogna portare al seggio la tessera elettorale e un documento di identità da presentare al momento del voto. Il documento può essere:

carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Il telefono cellulare non può essere portato all'interno della cabina, e dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare.

Come si vota

Gli elettori possono esprimere due voti, uno per la Camera e uno per il Senato, e il voto vale sia per il collegio uninominale sia per i collegi plurinominali (listini). Una volta nel seggio gli elettori riceveranno le due schede e una matita .Per esprimere la preferenza basta tracciare una X solo sul simbolo del partito che si vuole votare oppure sul nome del candidato o della candidata all’uninominale che si trova sopra le sigle di partito.