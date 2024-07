Elezioni regionali 2025, la carica degli ex sindaci pronti a candidarsi

Da Gianfranco Valiante (Baronissi) a Giovanni Cuofano (Nocera Superiore), da Giuseppe Canfora (Sarno) ad Adamo Coppola (Agropoli): è lungo ma destinato ad allungarsi l’elenco degli ex sindaci, rimasti senza poltrona e senza un ruolo che, adesso, confidano e sperano nelle elezioni regionali per tornare in auge e ricoprire, di nuovo, un incarico istituzionale.

Il retroscena

Tutti pensano al passato, alla possibilità di chiedere ed ottenere voti e consensi nei comuni un tempo amministrati, sperando di rientrare nelle preferenze dei cittadini-elettori, per tanti anni punto di riferimento politico ed elettorale. Il tempo, però passa veloce e, soprattutto per chi, adesso, non ricopre alcun ruolo all’interno dei Comuni, è tutto piu’ difficile: il ricambio della classe dirigente impone anche un rapido cambiamento degli umori e delle volontà da parte dei cittadini che si rivolgono, chiaramente, a chi governa e non a chi ha governato e non lo fa più.