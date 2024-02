Anna Bilotti (M5S): "Abbiamo dimostrato che la vittoria si costruisce sul campo giusto"

"La nostra Alessandra Todde è stata eletta Presidente di Regione: la prima donna a ricoprire questo ruolo in Sardegna e la prima per il M5S a livello regionale. Questo risultato non è solo un traguardo personale ma il segno tangibile di un desiderio collettivo di rinnovamento e di una fiducia riposta in noi. La nostra vittoria deriva da un impegno autentico verso l'ascolto attivo delle comunità locali, riconoscendo e affrontando le criticità che affliggono il nostro sistema sanitario e altri settori vitali per i cittadini". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, che commenta i risultati delle elezioni in Sardegna.

La nota

"Abbiamo dimostrato - aggiunge la senatrice - che la vittoria si costruisce sul 'campo giusto', così come lo ha definito il nostro presidente Giuseppe Conte, basandosi su proposte concrete, competenza e un dialogo aperto con tutte le forze politiche che condividono un obiettivo per il bene comune. Questa è la nostra forza: unire le persone attorno a progetti seri e credibili, senza cadere nella trappola di alleanze superficiali o di convenienza".