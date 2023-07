Emergenza caldo in Campania, ordinanza di De Luca per i lavoratori agricoli

E’ allarme caldo in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza contenente “Disposizioni in materia di attività lavorative nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

Le disposizioni

Il provvedimento, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2023 dispone: è fatto divieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/so1e-attivita-fisica-alta/ riferita a:"lavoratori esposti al sole" con " attività fisica intensa" ore 12, segnala un livello di rischio"ALTO"; l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. , se il fatto non costituisce più grave reato”.