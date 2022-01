Disastro Sanità, le analisi e le visite tornano a pagamento: l'allarme dei centri convenzionati

Le prestazioni sanitarie tornano ad essere a pagamento, da domani 24 gennaio, nel nostro territorio. In particolare, non saranno più convenzionate le analisi di laboratorio, la radiodiagnostica, la medicina nucleare e le visite mediche in molti centri della provincia di Salerno, almeno fino al 31 gennaio. Nuovamente esauriti, purtroppo, i tetti di spesa previsti.

L'allarme

Forti preoccupazioni, da parte dei centri privati campani per via del tetto di spesa che, di questo passo, rischia di essere superato ogni metà del mese, con migliaia di prestazioni sanitarie "scoperte" e la conseguente privazione di cure e controlli ai pazienti e la negazione del diritto alla salute, specialmente per le fasce meno abbienti.