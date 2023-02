Esenzioni ticket, Saiello (M5S): “In Campania bloccato il rinnovo per reddito"

“La Regione Campania ha bloccato il rinnovo dell’esenzione del ticket sanitario per reddito a tantissimi cittadini, mettendo di fatto a rischio la tutela del diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito. Molti contribuenti hanno scoperto di avere una presunta morosità nei confronti delle Asl per prestazioni risalenti anche a dieci anni fa solo ed esclusivamente in occasione della richiesta di rinnovo, senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione e dunque impossibilitati ad agire di conseguenza". A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Gennaro Saiello che questa mattina sul tema ha depositato un’interrogazione al presidente della Giunta regionale.

La nota di Saiello