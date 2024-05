Elezioni Europee, Antonio Tajani sbarca nel salernitano

Antonio Tajani nel salernitano per sostenere i candidati di Forza Italia alle Europee. L'appuntamento è fissato per sabato 25 maggio alle ore 18 presso il cine teatro "San Francesco" di Scafati, situato in via Corso Nazionale. L'incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del partito, pronte a discutere delle tematiche europee e delle prospettive future.

Gli interventi

Tra gli interventi più attesi c'è quello di Pasquale Aliberti, presidente provinciale di Forza Italia Salerno e sindaco di Scafati. Il momento clou dell'evento sarà l'intervento di Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri. Presenti anche i candidati Martusciello, Adinolfi e Vuolo.