Europee 2024, Bilotti (M5S): "Aiutare il Paese a contare di più in Europa”

“Preparazione, coraggio, sacrificio e spirito di servizio sono elementi imprescindibili per chi ha l'ambizione di cambiare le cose in modo incisivo in Italia ed in Europa”. È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, intervenuta all’incontro organizzato a Salerno con il candidato alle prossime Europee Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps.

L'appello di Bilotti

Un’esperienza, quella di Tridico, che rappresenta un simbolo per chiunque voglia impegnarsi attivamente: “Dopo aver concretizzato, e quindi reso possibile, una delle riforme del lavoro più radicali degli ultimi 30 anni- sottolinea Anna Bilotti - Tridico avrebbe tranquillamente potuto vivere di rendita semplicemente portando a casa un'esperienza che gli avrebbe permesso di ricevere nomine di altissimo livello o fornire consulenze superpagate a chiunque. E invece ha avuto il coraggio di mettersi nuovamente in gioco, spinto dell'ambizioso obiettivo di influire a livello europeo con la stessa autorevolezza che ha già garantito a livello nazionale”. “Questo - sottolinea la senatrice - è lo spirito che dovrebbe guidare questa campagna elettorale. Gli obiettivi più ambiziosi li raggiungono solo le persone capaci di uscire dalla propria comfort zone. Se vogliamo mandare in Europa persone capaci di incidere non possiamo dare fiducia a chi si nasconde dietro un logo, qualunque esso sia. Dobbiamo sostenere persone che portano avanti i temi, che sono capaci di raggiungere obiettivi importanti dentro e fuori le istituzioni”.