Europee 2024, Piero De Luca e Franco Picarone a Pozzuoli per Lello Topo

Il gruppo dirigente del Partito Democratico della provincia di Salerno, guidato da Piero De Luca, in campo per le elezioni europee per sostenere la candidatura alle prossime elezioni europee di Lello Topo. E’ stato, infatti, proprio il parlamentare del Pd ad aprire, a Pozzuoli, la campagna elettorale di Topo, insieme ad altri nomi importanti del Partito Democratico di tutta la Regione Campania, come Mario Casillo, Franco Picarone, Gennaro Oliviero, Loredana Raia. Una scelta di campo molto chiara e netta quella del Pd della provincia di Salerno e di tutta la Campania per sostenere un candidato del territorio, da sempre vicino al Partito Democratico.

Il commento

Piero De Luca scrive sui social: "Insieme a Giuseppe Annunziata, Mario Casillo, Loredana Raia, Armida Filippelli, Franco Picarone, Mino Mortaruolo, tanti amministratori e militanti, abbiamo ribadito il senso e l'importanza della sfida per il Parlamento europeo.Come Partito Democratico ci battiamo per un'Europa sempre più vicina ai territori, ai giovani, alle donne, alle imprese, alle nostre comunità.Un'Europa più sociale, verde e solidale, attore di pace, garante di diritti e libertà fondamentali. Contro una destra pericolosa ed incapace, che guarda al passato, a soluzioni nazionali ormai fuori dal tempo, e danneggia gravemente nostri cittadini sia in Italia che a Bruxelles.