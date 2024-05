Europee, Maraio (SUE - PSI): "Io unico capolista del Sud contro il centrodestra"

“Il centrodestra cancella la questione Sud. La scelta dei capolista, tutti del centro o del Nord Italia, è indicativo dell’attacco alla questione meridionale. Tajani, Vannacci, Meloni, con le loro candidature, commissariano la classe dirigente del Mezzogiorno. Non è un caso”. Lo dichiara il salernitano Enzo Maraio, capolista della formazione Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Sud a margine di una iniziativa in Campania.

L'attacco al Governo

“Il centrodestra - spiega Maraio - schiera loro perché è la strategia più funzionale per far passare misure come il taglio degli sgravi fiscali o peggio per far digerire la follia della autonomia differenziata e per zittire le classi dirigenti locali, per indebolire voci e battaglie”.Per Maraio “la questione, da non sottovalutare, è di tutta la politica perché anche il centrosinistra commette lo stesso errore. I capolista nati al Sud che hanno sempre vissuto e lavorato altrove raccontano i limiti di certa sinistra. Cercare simboli e non intestarsi battaglie è grave errore”. “Io sono orgoglioso - ha aggiunto- di essere l’unico capolista nato al Sud e che al Sud vive e lavora con la sua famiglia. Con Stati Uniti d’Europa, grazie a tutta la dirigenza ed alla grande generosità di Matteo Renzi che ha scelto di esserci dando comunque centralità alla squadra Sud, faremo battaglie importanti per difendere le nostre comunità e per renderle protagoniste in Europa e nel Mediterraneo”. “Parte - ha concluso - una sfida per raccontare un altro Sud, per smascherare il disegno folle del centrodestra, per svegliare il centrosinistra che, al netto del solo Vincenzo De Luca, ha smesso di rappresentare le ragioni del Meridione”