Imposte evase per 50 milioni: 14 indagati fra Salerno, Napoli e Caserta

14 persone sono state raggiunte da un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip del tribunale di Nola. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, per aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di rottami metallici.

L'operazione

L'attività dei finanzieri del comando provinciale di Napoli si è svolta fra le province di Napoli, Salerno e Caserta. Dalle indagini è emerso un articolato sistema illecito nel quale vi erano 9 società "cartiere" intestate a prestanomi, società "filtro", fatture di false operazioni di vendita e ritiro di contanti in bancomat in provincia di Napoli. Si è appurato che sono stati sottratti a tassazione complessivamente 43,7 milioni di euro più 9,6 milioni di Iva.