Covid-19, De Luca: "Circola una fake news pericolosa sui vaccini per il personale scolastico"

Una nuova fake news sta girando in queste ore su Whats App. A mettere in guardia i campani è direttamente il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

L’appello

Il governatore rivela: “Sta girando sulle chat e sugli strumenti di condivisione digitale un messaggio (quello nella foto dell'articolo) che invita il personale scolastico a cliccare all’indirizzo Internet indicato per iscriversi alla campagna vaccinale. È assolutamente falso e pericoloso. A tutela della vostra privacy vi invitiamo a non rilasciare a questo indirizzo le vostre informazioni personali. Per rimanere aggiornati sulle misure assunte dalla Regione Campania per la prevenzione e il contrasto all’epidemia e per l’adesione alla campagna vaccinazioni vi invitiamo a seguire i nostri canali ufficiali, social e web, in particolare sul nostro portale le apposite sezioni dedicate al coronavirus e ai vaccini".