Mario Flovilla è il nuovo presidente di Federfarma Campania. È stato eletto dall’assemblea regionale. Flovilla ricopre anche il ruolo di presidente di Federfarma Avellino e presidente del Sunifar regionale, il sindacato delle farmacie rurali. L’elezione è avvenuta per acclamazione, questo conferma l’unità delle cinque province nel perseguire il progetto elaborato per l’ulteriore rilancio della categoria professionale dei farmacisti che, durante la pandemia, si è confermata elemento indispensabile del Sistema Sanitario nazionale e regionale.

Le priorità

La campagna vaccinale e l’esecuzione dei tamponi hanno ribadito il prezioso e insostituibile apporto della farmacia nella

sanità territoriale. Flovilla rappresenterà nelle interlocuzioni con la Regione le 1.700 farmacie della Campania. Eletto anche il nuovo vice presidente urbano dopo le dimissioni di Patrizia Bifolco: è Giovanni Russo di Federfarma Napoli. Giuseppe Viggiano di Federfarma Salerno è stato nominato vice presidente rurale. "Tra i tanti progetti che porteremo all’attenzione della Regione – ha detto Flovilla – mi preme sottolineare quello del sostegno alle farmacie rurali. In un territorio come la Campania sono una risorsa importantissima per garantire il diritto alla salute dei cittadini anche nei paesi più piccoli dell’entroterra regionale".