Festa Mamma, Maraio (SUE - PSI) attacca: "Il Governo rinuncia a Family Act"

“Ancora un bel regalo dal Governo, questa volta per la Festa della Mamma. L’esecutivo guidato dalla Meloni ha ritenuto di non dare più attuazione al Family Act. Si, è vero, sono state aumentate altre misure a sostegno della famiglia. Ma è fuffa. Se si calcola che sono a vantaggio di Isee bassissimi e alcune a partire dal secondo figlio, si capisce che a percepirle sarà una parte residuale della società". Lo ha detto il segretario del Psi e capilista di Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Meridionale Enzo Maraio.

I dati

L'esponente socialista ricorda, poi, come in Italia, secondo un rapporto Save the Children, i dati tra maternità e lavoro sono impietosi. Come se l’essere genitore debba necessariamente essere uno ostacolo al lavoro. A pagare il prezzo più alto della genitorialità sono come al solito le donne. Oltre il 72 per cento delle dimissioni dal lavoro dei neogenitori riguarda le donne. E c’è un gap pazzesco tra Nord e Sud. Nel Mezzogiorno mancano servizi di supporto alla famiglia e questo determina due cose: o l’abbandono del posto di lavoro o la rinuncia a essere mamma. La Meloni cerca di tamponare con i bonus. Ma lo studio Save the Children rivela che non servono”. “Servono al contrario, riforme strutturali, che consentano di superare i dislivelli salariali ma anche e soprattutto di infrastrutturale le città con maggiori sostegni alle famiglie” ha concluso Maraio.