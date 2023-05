Il Napoli è Campione d'Italia, esplode la festa in provincia di Salerno

Dopo 33 anni, il Napoli torna ad essere matematicamente campione d'Italia. "La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. - ha osservato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza. Facciamo a tutti loro i nostri complimenti. È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio. È un motivo di orgoglio e in qualche modo di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo".

Intanto, fumogeni, fuochi e caroselli azzurri, da ieri sera, da Nord a Sud della provincia di Salerno: in particolare, a Castel San Giorgio, Scafati, Nocera, fino ad arrivare ad Agropoli e in altre località del Cilento, nonchè nella Valle dell'Irno.

"C’ero quando abbiamo vinto i primi due scudetti, simbolo del riscatto sociale che tanto desideravamo e che abbiamo desiderato ancora. Ricordo benissimo le emozioni di quegli anni, così come ricordo Gela-Napoli in serie C1 finita 0-0 con Grava e Montervino. - ha commentato, tra gli altri, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - Perciò grazie Napoli, grazie per questa gioia strameritata, da chi ci è sempre stato e ha aspettato 33 anni. Per aspera ad astra, contro tutto e tutti!!".