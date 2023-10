TTG Travel Experience di Rimini: partecipa anche il Comune di Salerno

Anche il Comune di Salerno partecipa, come di consueto, al TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera internazionale del turismo in programma dall'11 al 13 ottobre. L'amministrazione comunale, guidata dall'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, sarà presente alla manifestazione con uno stand di 32 mq in prossimità del Padiglione della Regione Campania. All'interno dello stand del Comune di Salerno sarà ospitato anche il Comune di Vietri sul Mare nell'ottica di una più ampia promozione territoriale, insieme agli operatori turistici del territorio che saranno impegnati in incontri b2b con gli operatori del settore. Nel corso dell'evento, il Comune di Salerno illustrerà l'offerta turistica della città, la sua storia, le sue bellezze, il suo patrimonio artistico-culturale ed il calendario degli eventi in programma dal mese di ottobre 2023 e nel corso del 2024, a partire dalla ormai prossima nuova e rinnovata edizione di Luci d'Artista.

Il programma

Giovedì 12 ottobre, giornata centrale dell'evento fieristico, presso lo stand della Regione Campania, si terrà la conferenza stampa "Salerno-Vietri sul Mare: Crocevia di Bellezze. Vie del mare, eventi, cultura, Luci d'Artista: il turismo tutto l'anno tra il Cilento e la Costa d'Amalfi". All'incontro prenderanno parte, insieme all'Assessore Ferrara e al Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, l'Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ed autorevoli esponenti nazionali del comparto turistico, dei distretti turistici, del mondo crocieristico e navale, degli enti camerali. L'incontro sarà un'occasione per illustrare gli eccellenti dati registrati dalla città di Salerno in termini di presenze turistiche nell'anno in corso e per un confronto sull'attualità e sulle prospettive dello sviluppo turistico di Salerno e del suo territorio circostante.