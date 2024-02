Accolto il ricorso di De Luca per le risorse al Sud, Fitto: "Appello al Consiglio di Stato"

A seguito della sentenza del Tar Campania che ha accolto la richiesta della Regione Campania sui fondi di sviluppo e coesione, assegnando al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il termine di 45 giorni per 'definire l'istruttoria sui progetti, interventi e linee d'azione trasmessi dalla Regione per entrare a far parte del contenuto dell'Accordo di Coesione", il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto annuncia l'appello al Consiglio di Stato.

La nota

"Con il massimo rispetto della sentenza nei prossimi giorni sarà proposto appello al Consiglio di Stato", ha, infatti, annunciato Fitto.