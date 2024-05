"Advancing Ocean Conservation", invitata anche la Fondazione Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore annuncia la sua partecipazione a un importante evento internazionale dedicato alla conservazione degli oceani, ospitato dall'Ambasciata degli Stati Uniti. Il 21 maggio, presso Villa Taverna a Roma, la Fondazione si unirà alla proiezione del documentario "Advancing Ocean Conservation" per affrontare le sfide cruciali legate all'inquinamento marino e alla salute degli ecosistemi oceanici.

Il commento

Il presidente Dario Vassallo spiega: "Siamo onorati di essere stati invitati dall'Ambasciata degli Stati Uniti a partecipare a questo evento cruciale per la conservazione degli oceani. La nostra presenza riflette il nostro impegno costante nel promuovere azioni concrete per proteggere gli ecosistemi marini e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. L'oceano è il cuore pulsante del nostro pianeta, eppure stiamo assistendo a una devastante distruzione dei suoi habitat a causa dell'inquinamento. È fondamentale che ciascuno di noi, insieme ai governi e alle istituzioni internazionali, assuma responsabilità per ridurre l'impatto dell'uomo sugli oceani e preservarne la biodiversità. La proiezione del documentario 'Advancing Ocean Conservation' offre un'opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sulle sfide che affrontiamo e sulle soluzioni che possiamo adottare. È urgente agire ora per proteggere gli oceani e garantire un futuro sostenibile per tutti. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore continuerà a essere un attore chiave nella promozione della conservazione degli oceani e nell'incoraggiare azioni concrete per affrontare le sfide ambientali che minacciano il nostro pianeta. La partecipazione della Fondazione Vassallo a eventi internazionali come la Conferenza Mondiale sugli Oceani a Washington nel 2016, a Malta nel 2017 e a Lisbona nel 2022 dimostra - conclude - il nostro impegno continuo nella lotta per la conservazione degli oceani e per un futuro sostenibile per le prossime generazioni".