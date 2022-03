Fonderie Pisano: la replica di Salute e Vita al comunicato dei lavoratori e della proprietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ci preme replicare all’ultimo comunicato stampa che sarebbe firmato dai lavoratori delle Fonderie Pisano e dalla proprietà. Ancora una volta è evidente un comportamento che stigmatizziamo, da parte della famiglia Pisano, che sembra utilizzare i dipendenti in modo strumentale, con il ricatto del lavoro, parlando a nome loro senza riportarne alcuna firma.

Ci verrebbe da chiedere quanti di loro sono d’accordo con queste dichiarazioni, tenuto conto del fatto che in un recente passato ci sono pervenute voci di dissenso tra i lavoratori che contestavano la gestione della proprietà proprio sul tema della sicurezza e della nocività. Ci chiediamo inoltre come mai non compaiano sigle sindacali che, oltre a difendere i posti di lavoro, avrebbero dovuto sorvegliare sulla sicurezza degli impianti e sui rischi per la salute, in una situazione nella quale, al contrario, sono state rilevate diverse irregolarità e molti rischi per la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Nel ribadire la nostra ferma convinzione che le Fonderie Pisano vadano immediatamente chiuse e che i dipendenti, con la presa in carico delle Istituzioni, debbano essere tutelati, vogliamo replicare su alcuni punti in particolare: