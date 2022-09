Assistenza ai disabili nelle scuole: più di 10 milioni di euro a favore dei Comuni campani

Dieci milioni ed 800mila euro per 487 Comuni della Campania per l'assistenza agli alunni con disabilità. È quanto certificato dal Centro Studi Enti Locali (Csel), che a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico ha analizzato la diffusione dei fondi ad hoc assegnati dalla legge di bilancio 2022 per l'assistenza.

Ulteriori fondi

Ma non è tutto. Sono previste, infatti, anche risorse per Province e città metropolitane, che saranno veicolate dalle regioni. Qualora dovessero essere confermate le ipotesi di riparto, alla Campania andrebbero 13 milioni 209mila euro.