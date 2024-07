Fondi Coesione, Iannone (FdI): "Un flop la riunione tra De Luca e i sindaci"

“E’ stato un flop clamoroso la pagliacciata organizzata da De Luca e Marino: erano presenti non più di 80 sindaci mentre brillavano le assenze di oltre l’80% dei sindaci campani, a partire dal sindaco di Napoli città. Un buon segnale che tantissimi non abbiano partecipato alle comiche di Stanlio e Ollio". Lo dichiara il senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, dopo lo sblocco dei Fondi di Coesione da parte del Governo Meloni e le polemiche a seguito della riunione dei sindaci con il governatore De Luca.

La polemica

Per Iannone "la riunione di ieri era una pagliacciata perché i fondi per il completamento delle opere dei comuni erano già stati stabiliti con legge e tutti sapevano che nello stesso pomeriggio ci sarebbe stata la delibera del Cipess. La stragrande maggioranza dei sindaci campani ha scelto di non farsi prendere in giro e di non mortificare la dignità istituzionale del proprio Ente. De Luca continua a fare, anche con iniziative stupide e mal concepite, solo guerra politica personale sulla pelle dei cittadini mentre Marino si dovrebbe dimettere da Presidente Regionale dell’Anci Campania per indegnità istituzionale” conclude il politico salernitano.