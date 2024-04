Fondi di coesione, Fitto a De Luca: "L'accordo con la Campania? Io non ho problemi con nessuno"

"Io non ho problemi con nessuno. Abbiamo sottoscritto gli accordi con 17 Regioni e, proprio per sgombrare il campo da equivoci, due delle collaborazioni più positive che abbiamo messo in campo sono con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. Quindi, l'approccio del governo è assolutamente istituzionale: avendo sottoscritto 17 accordi mi sembra che il problema non ci sia". Lo ha precisato il Ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto che, a margine di un convegno promosso a Napoli dalla Fondazione Merita, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se ci fossero problemi con la Campania per la definizione dell'accordo di coesione.

Il chiarimento

Fitto ha ribadito, poi, che il governo sta "lavorando con tutte le Regioni" e, sui tempi, che "c'è un'interlocuzione di carattere tecnico che a me non piace enfatizzare perché non sono abituato a trasformare approcci di carattere istituzionale in scontri di carattere politico. Non è nel mio Dna, nel mio approccio". Nel dettaglio: "Per quanto riguarda la Sardegna - ha detto -, che è una Regione che è andata al voto, adesso inizieremo un lavoro in tal senso. Stiamo lavorando con la Puglia, con la Sicilia e con la Campania… Chiaramente - ha aggiunto Fitto - la complessità di queste Regioni deriva anche dalla mole di risorse: definire un accordo di coesione per un importo nettamente inferiore è un conto, definirlo per diversi miliardi di euro è un altro. Bisogna essere attenti nelle valutazioni e in un confronto che, così come abbiamo fatto con le altre 17 Regioni, mi sembra che proceda. Per quanto ci riguarda non ci sono difficoltà di alcun genere"